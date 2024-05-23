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Bodrum'da temizlik seferberliği devam ediyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ilçe sakinleri de katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde ilçe genelinde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmaları Bitez, Çırkan, Konacık, Müskebi, Yahşi, Yaka ve Gürece mahallelerinde devam etti.

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen temizlik seferberliğine Mandalinci'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri, belediye personeli ve ilçe sakinleri katıldı.

Mandalinci, yaptığı açıklamada, katılımcıların ilçenin çeşitli mahallelerinde temizlik seferberliğine katıldığını söyledi.

Etkinlikte farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Mandalinci, "Bunu hep beraber yaratabiliriz. Avrupa'da çok güzel örnekleri varsa ülkemizde de bu örneklerin artmasını sağlayabiliriz. Bütün ekip arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerimle temizlik seferberliğinin ikinci etabında beraber olduk. İki hafta sonra yine dört büyük mahallemizde üçüncü etabı başlatacağız. Bütün Bodrum'u Bodrum'da yaşayan vatandaşları bu seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Temizlik seferberliğinin yarımadanın tüm mahallelerinde belirli periyodlarla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tamer Mandalinci Bodrum Muğla Çevre Yaşam Güncel Haberler

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