Bodrum'da Dondurma Fiyatları 50 Liradan 400 Liraya: Bölgeye Göre Uçurum

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, tatilcilerin gözde serinleme tercihi olan dondurma fiyatları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bodrum'da dondurma fiyatları topu 50 liradan başlayıp, 400 liraya kadar çıkıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Lüks işletmelerin çoğunluğu Yalıkavak'ta yer almaktadır. Fiyatları da ona göre endekslenmiştir. Herkese hitap eden dondurma var. Bir topu 50 ve 80 lira arası değişen fiyatlara da dondurma var" dedi.

Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. İlçe genelinde hizmet veren işletmelerde dondurma fiyatlarının bölgesel olarak farklılık gösterdiği görüldü. Bodrum merkezde bir top dondurmanın fiyatı 100 TL seviyesindeyken, Turgutreis'te dondurma fiyatları 50 ile 75 TL arasında değişiklik gösteriyor. İlçenin bir diğer popüler noktası olan Bitez'de dondurmanın topu 90 TL'den alıcı buluyor. Yalıkavak marinada ise bir top dondurma 400 lira. Bölgedeki fiyat farklılıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve dondurmacı esnafı, fiyatların satış yapılan noktalara ve lokasyona göre değiştiğini vurguladı.

'PAHALIYSA ORADAN ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ'

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, "Üyemiz bize geliyor örneğin 'Dondurmanın topunu 400 liraya satacağım' diyor. Biz de bunu serbest piyasa ekonomisi yönünden onaylıyoruz. Eğer 400 liranın üzerine çıkarsa ticaret il müdürlüğü, belediye ve biz de ceza verebiliriz. 400 lira fiyat almış ve bu fiyata da satmışsa ceza yememesi lazım. Bodrum'da 100 liraya, Turgutreis'te 50 ve 75 liraya da dondurma var. Burada yanlış bir algı var. Dondurmanın topu 350, 400 ve 500 lira olabilir. Pahalıysa oradan almak zorunda değilsiniz. Yan tarafta 200 lira ise oradan alabilirsiniz. İşletmeler fiyatlarını bize bildirecek, biz de o fiyatları onaylayacağız. Ardından da fiyatlarını müşterinin göreceği bir yere asmak zorundalar, kanun bunu emrediyor" dedi.

'MALİYET ODAKLI FİYATLANDIRMA ÖN PLANDA'

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise "Bodrum kendi içinde 13 farklı bölgeden oluşmaktadır. Yalıkavak, Turgutreis, Torba, Gümbet, Bitez, Ortakent başta olmak üzere 13 bölgeden oluşuyor. Lüks işletmelerin çoğunluğu Yalıkavak'ta yer almaktadır. Fiyatları da ona göre endekslenmiştir. Herkese hitap eden dondurma var. Bir topu 50 ve 80 lira arası değişen fiyatlara da dondurma var. Alışveriş yapmadan önce fiyatının ne olduğunu sorduğumuzda sorun kalmayacaktır. Maliyet odaklı fiyatlandırma ön planda, kirası diğer yandan personel ve hammadde giderleri ile bölgeye göre belirlenmektedir. Gümbet'te, Ortakent'te, Bitez'de 400 liraya dondurma bulamazsınız. Bodrum tek başına Bodrum değildir, kendi içinde 13 Bodrum vardır. Örneğin İstanbul'dan, Bodrum'a uçağa binenler, business ile 15 bin liraya koltuk alıyor aynı uçakta 4 bin liraya da koltuk alınabiliyor. Dondurma hikayesini değiştirelim, business niye mi bu kadar pahalı mı diyelim" diye konuştu.

'MÜŞTERİLER FİYATTAN MEMNUN'

Turgutreis'te dondurma işletmeciliği yapan ve dondurmanın topunu 50 liradan sattıklarını ifade eden Ahmet Bükçü, "Turgutreis Mahallesi'nde hizmet veriyoruz. 26 senedir bu bölgede kalıyorum, uzun zamandan beri bu sektörle uğraşıyorum. Sektör olarak pahalılıktan dolayı çok fazla gündeme geldik. Bu nedenle sabit fiyatta bırakarak topunu 50 liradan kilosunu 600 liradan veriyoruz. Geçen senede aynı fiyattı, bu sene de aynı fiyattan devam ediyoruz. Gerçek dondurma yapıyoruz, halkımız bundan faydalansın istiyoruz. 24 çeşit dondurma yapıyorum. Gerçek meyve ve jersey cinsi inek sütü kullanıyoruz. Çok uzun yıllardır gelen müşterilerimiz var ve hepsi fiyattan memnun. Normalde yazın 4 ay kadar iş yapan bir sektörümüz var" dedi.

'BİR TOP DONDURMAYI 90 LİRADAN SATIYORUZ'

Bitez'de faaliyet gösteren ve 30 yıldır dondurma işletmeciliği Ramazan İhtiyar da "Sürekliliği olan bir firmayız ve fiyat olarak bir top dondurmayı 90 liradan satıyoruz. Yüksek fiyatlı satışlarımız yok. Satış politikası herkesin farklı. Kendi içimizde yaptığımız karlılık oranlarında bu bize yeterli zaten. Bizim için önemli olan sürüm. Talepten memnunuz, çok şükür işlerimiz iyi. Hizmet ve ürün kalitemiz yerinde olduğu için, fiyat politikamızda abartılı olmadığı için biz de memnunuz. 30 çeşit dondurmamız var, hepsi doğal ve el yapımı" diye konuştu.

'ÇOK PAHALI DEMİYORLAR'

3 yıldır Bodrum Çarşısı'nda dondurma işletmeciliği yapan İsmail Dellal ise "İşletmemizde dondurmaları yüzde 100 doğal meyvelerle, kendi imalathanemizde bizzat kendimiz üretiyoruz. Çoğu meyve kendi bahçemizin mahsulü ve sadece topu 100 lira. Maliyetleri de hesapladığımızda inanın ki çok makul bir fiyat. Muğla merkezde bile fiyatlar 80-90 lirayken burada kira, eleman daha sonrasında diğer giderlerle 100 liraya satmamız normal. Turistler genel olarak fiyattan memnun. Çok pahalı demiyorlar ve genelde bir top alıyorlar. Bazı Türk müşterilerimiz İç Anadolu'da dondurmanın topunun 80 lira olduğunu belirtip, kıyasladıklarında buradaki fiyatları makul bulup, şaşırdıklarını söylüyorlar" dedi.

'YALIKAVAK'TA FİYATLAR 400 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR'

Fiyatların bölgesel olarak değiştiğini ifade eden ve Bodrum çarşıda dondurma işletmeciliği yapan Mehmet Topkara da "İş yerimiz, Bodrum'un en hareketli noktasında. Dondurmanın topunu 100 liraya satıyoruz ama Bodrum'un başka yerlerinde topu 400 liraya kadar var, çıkabiliyor. Geçen sene biz 80 liradan satıyorduk, bu sene 100 lira yaptık. Fiyatımız, işletmemizin önünde yazıyor, müşterilerimiz görerek alıyor. Kendi yaptığımız dondurma da bunun yanında hazır gelen de var. Bodrum merkezde bir top dondurma 100 lira ama Yalıkavak ve Türkbükü'nde fiyatlar 400 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı