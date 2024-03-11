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Bodrum'da 68 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 68 düzensiz göçmen yakalandı, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan iki ayrı lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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