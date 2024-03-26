Bodrum Açıklarında Yunanistan Tarafından İtildikten Sonra Kurtarılan 32 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.