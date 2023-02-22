Bmw Brilliance'ın Beş Milyonuncu Otomobili Çin'de Üretim Hattından Çıktı

BMW Brilliance Automative Ltd. (BBA) şirketinin beş milyonuncu otomobili Pazartesi günü Çin'in Shenyang kentindeki üretim hattından çıktı.

Bu araç, Alman otomotiv devi BMW ile Çinli otomobil üreticisi Huachen Otomotiv Grubu arasındaki ortak girişimin ürettiği yepyeni tam elektrikli BMW i3 eDrive40L.

SES 1 (İngilizce): FRANZ DECKER, BBA Başkan ve CEO'su:

"Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, beş milyon sayısına ulaşmakla ilgili değil. Temsil ettiği şey daha önemli. Bu, Shenyang'da tamamen yetenekli ve yetkin bir üretim sistemine sahip olduğumuzu ve bir pazarımız olduğunu gösteriyor."

2022 yılında BMW, önceki yıla göre yüzde 91,6 artışla Çin'de tam elektrikli yaklaşık 42.000 araç sattı.

SES 2 (İngilizce): FRANZ DECKER, BBA Başkan ve CEO'su:

"Çin'deki BMW olarak bizler Çin pazarına inanıyoruz ve tedarikçilerimizle birlikte özellikle elektrifikasyon çağında birinci sınıf bir tedarik zinciri inşa ediyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte Çin'de alabileceğiniz en iyi elektrikli otomobilleri sağlayacağız."

Shenyang, BMW Grubu'nun dünya genelindeki en büyük üretim üssüne ev sahipliği yapıyor ve yıllık 830.000 araç üretiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.(XHTV)