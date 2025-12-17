BMMYK, fon kesintileri nedeniyle kendileri için stratejik bir yıl olmadığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaşanan fon kesintileri nedeniyle 2025'in kendileri için stratejik bir yıl olmadığını söyledi.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre hükümeti ortaklığıyla Cenevre'de düzenlenen "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı organizasyon kapsamında basın toplantısı düzenledi.

2016'dan bu yana sürdürdüğü görevinden bu ay sonu itibarıyla ayrılacağını belirten Grandi, bu süreçte gelişmeleri takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Grandi, BM Genel Kurulu'nun yarın yeni BM Mülteciler Yüksek Komiserini belirlemek üzere toplanacağını kaydederek, bu göreve kimin getirileceğine dair bir bilgisinin olmadığını kaydetti.

Mülteciler konusunda ikna edici bir anlatı ortaya koymanın çok zor olduğunu söyleyen Grandi, büyük bir olumsuz anlayışa karşı koymak zorunda olduklarını söyledi.

Grandi, göreve geldiğinde Suriye'de iç savaşın yaşandığını ve birçok kişinin Avrupa'ya geldiğini hatırlatarak, "Bu, mülteciler hakkında tüm bu olumsuz algıyı başlattı ve elbette bunu politikacılar, popülist sağcılar kullandı." dedi.

Mültecilere yönelik olumsuz dil kullanmanın kolaycılık olduğuna işaret eden Grandi, onları kabul etmenin ve bu süreci dikkatli bir şekilde yönetmenin zor olduğuna değindi.

Grandi, kariyeri boyunca çoğunluğu BMMYK olmak üzere gönüllü fonlarla desteklenen kuruluşlarda çalıştığını söyleyerek, ülkelerin stratejik bir karar olmamasına rağmen BM gibi kuruluşlara yönelik yardım fonlarını kesebildiğine dikkati çekti.

"Elbette son yılımı böyle geçirmek istemezdim"

Bu yıl ABD başta olmak üzere Avrupalılar dahil ??bağışçıların yardım fonlarını önemli ölçüde azalttığını hatırlatan Grandi, "Bağışçıların fonları kestiğini görüyorsunuz. Sonra BM'ye gelerek 'strateji nedir?' diye sordular. Üzgünüm, biliyorsunuz, yapabileceğinizin bir sınırı var. Bu nedenle kaçınılmaz olarak bu yıl stratejik bir yıl olmadı. Dünyanın her yerinde, hatta yeni geldiğim Sudan'da bile kesintiler yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Grandi, BM'nin değeri olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, BM'nin verimsiz bir kuruluş olduğu yönündeki iddialara katılmadığını belirtti.

Görevdeki son yılında BM'de yaşanan bütçe krizine tanık olduğunu ve bu durumdan üzüntü duyduğunu dile getiren Grandi, "Elbette son yılımı böyle geçirmek istemezdim. Bu kadar çok insanı işten çıkarmak zorunda kalmak çok üzücü." dedi.

Grandi, kaynaklardaki belirsizliğin de gelecek dönem için en büyük zorluklardan biri olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl için önceki yıllara göre daha düşük harcama seviyeleri belirlediklerini belirten Grandi, "Bu da operasyonların planlamasını büyük ölçüde kısıtlayacak ancak bence bunu bir geçiş yılında yapmak daha ihtiyatlıydı ve sonra ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.