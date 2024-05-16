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BM: Irak Yükselişe Geçti

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Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta bazı temel sınamaların sorun oluşturmaya devam etmesine rağmen, ülkenin 'yükselişe geçtiğini' bildirdi. BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta son 18 ayda atılan önemli adımlara dikkat çekerek, Irak'ın bölgesel anlamda da daha etkin olmaya başladığını söyledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta bazı temel sınamaların sorun oluşturmaya devam etmesine rağmen, ülkenin "yükselişe geçtiğini" bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Irak'taki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta özellikle son 18 ayda önemli ve ümit verici adımlar atıldığını belirtti.

Hennis-Plasschaert, özellikle mali reformlar, iklim değişikliğiyle mücadele, hizmet ve yapılaşma alanındaki girişimlere dikkati çekerek, Irak'ın bölgesel anlamda da daha etkin olmaya başladığını söyledi.

"Bugün artık yükselişe geçen bir Irak görüyoruz"

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) 20 yıl önce kuruluşundan bu yana Irak'ın çok daha farklı göründüğünü aktaran Hennis-Plasschaert, "Bugün artık yükselişe geçen bir Irak görüyoruz." dedi.

Hennis-Plasschaert, Irak'ın geçmişinden gelen karmaşa ve sınamaların hala mevcut durumu etkilediğini ve kamu kurumlarının halen kırılgan olduğunu ifade ederek, yolsuzluk, hizipçilik, suçluların cezasız kalması, devlet görevlerine müdahale ve devlet dışı silahlı aktörlerin faaliyetlerinin temel sınamalar arasında yer aldığını dile getirdi.

Hennis-Plasschaert, marjinalleştirme ve dışlamanın toplumlar arası sorunları artırma riski taşıdığına dikkati çekerek, bunun da üstesinden gelinmesi gereken önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Bölgesel gerginlikle ilgili ise Irak hükümetinin çatışmaya dahil olmama konusunda kararlılık gösterdiğine işaret eden Hennis-Plasschaert, "Tüm bunlar ışığında, Irak'ta daha istikrarlı bir güvenlik ortamı olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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