BM ile Kızılhaç, Yemen'deki esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen hükümeti ile Husiler arasında varılan, 887 kişinin serbest bırakılmasını öngören anlaşmadan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen hükümeti ile Husiler arasında varılan, 887 kişinin serbest bırakılmasını öngören anlaşmadan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisi ile Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen'deki çatışmanın tarafları arasında İsviçre'de 10 gündür devam eden toplantıların, 887 kişinin serbest bırakılmasını öngören bir uygulama planıyla sonlandığı belirtildi.

Tarafların daha fazla kişinin serbest bırakılmasını görüşmek için mayıs ayında yeniden bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıkları ifade edilen açıklamada, ayrıca esirlerin tutulduğu merkezlere karşılıklı ziyaretlerin yapılması ve ziyaretler sırasında esirlerin tamamına erişimin sağlanması taahhüdünde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, Grundberg'in, "Bugün gelinen noktayı memnuniyetle karşılıyorum, taraflara bu sonuca ulaşmak adına gerekli ödünleri verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesine yer verildi.

Yemenli ailelerin, "serbest bırakılmaların ivedilikle ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesine" yönelik temennilerine katıldığını kaydeden Grundberg, sevdiklerine kavuşmayı bekleyen ve akıbetleri konusunda endişelenen tüm Yemenlilerin çektiği acıların bir an önce son bulmasını umduğunu aktardı.

Grundberg, Yemen hükümeti ile Husileri, daha fazla kişiyi serbest bırakmak için bireysel girişimlerde bulunmaya çağırdı.

Taraflar arasında güven inşa edilmesi

Yemen'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Daphnee Maret ise bu kararlı adımın, dağılan çok sayıda ailenin acısını dindireceğini, ülkedeki taraflar arasında güven inşa edilmesine katkı sağlayacağını belirterek, daha fazla sayıda kişinin serbest bırakılması temennisini dile getirdi.

Maret, Kızılhaçın tarafsız arabulucu rolünün yanı sıra esirlerin tutulduğu yerlere ziyaretlerin kolaylaştırılmasını, çatışma bağlantılı kişilerin serbest bırakılmasını, nakledilmesini ve ülkelerine geri gönderilmesini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında BM gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir değişimi görüşmeleri bugün sona ermişti. Yemen hükümeti ve Husiler, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de olduğu 887 kişinin karşılıklı serbest bırakılması için anlaşmaya varmıştı.

Stockholm Anlaşması ve esir takası

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 kişi serbest bırakılmıştı.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla işbirliği yapmakla suçlanan Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid adlı 4 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

Husiler, 28 Mart 2022'de de her iki taraftan toplam 2 bin 223 esirin takası konusunda anlaştıklarını duyurmuş ancak tarafların karşılıklı suçlamaları nedeniyle bu süreçte ilerleme kaydedilmemişti.

Yemen hükümeti de ülkenin güneybatısındaki Taiz iline düzenlenen saldırının ardından 29 Ağustos'ta Husilerle Ürdün'de yürütülen görüşmeleri askıya aldıklarını açıklamıştı.