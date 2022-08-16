BM Güvenlik Konseyi Toplantısında Yemen Görüşüldü Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (önde ortada), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Yemen'deki durumla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 15 Ağustos 2022. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (önde ortada), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Yemen'deki durumla ilgili bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 15 Ağustos 2022. Zhang Jun Pazartesi günü, Yemen'de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, ateşkesin kazanımlarının genişletilmesi ve insani durumun iyileştirilmesine odaklanılması çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua) Xinhua / Güncel Birleşmiş Milletler New York Yemen Güncel Haberler

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