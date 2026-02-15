Haberler

BM Genel Sekreteri, Nijerya'nın Afrika'nın küresel güç kazanmasına öncülük edebileceğini söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijerya'nın demografik ve ekonomik potansiyeli ile Afrika'nın küresel düzende daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Nijerya'nın çok taraflılığa bağlılığını sürdüreceği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik talebinin gündemde olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijerya'nın demografik gücü, demokratik sürekliliği ve kaynak kapasitesiyle Afrika'nın küresel düzende daha güçlü konum elde etmesine öncülük edebileceğini bildirdi.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Nijerya'daki güncel gelişmeler, Batı Afrika ve Sahel'de güvenlik durumu ile küresel yönetişim sisteminde reform ihtiyacı ele alındı.

Guterres, görüşmede Nijerya'nın demografik gücü, demokratik sürekliliği ve kaynak kapasitesiyle Afrika'nın küresel düzende daha güçlü konum elde etmesine öncülük edebileceğini belirtti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu yönetiminin ekonomik reformlarını takdir eden Guterres, Nijerya'nın bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Guterres, ayrıca Nijerya'nın Sahel ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgesindeki rolünü övdü.

Shettima ise ülkesinin çok taraflılığa bağlılığını sürdüreceğini vurgulayarak, Afrika'nın küresel karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Nijerya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik talebini yineledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
