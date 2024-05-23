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BM, Çin'e Tayvan'daki askeri tatbikata itidal çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başlamasının ardından itidal çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başlamasının ardından itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tayvan Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Dujarric, "Tüm taraflara bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınmaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM'nin, Çin konusunda Genel Kurul'un 1971 yılındaki kararı uyarınca hareket ettiğini söyledi.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından üç gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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