Bitlisliler sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Bitlis'in Adlicevaz ilçesinde 5 hafta önce başıboş köpek tarafından ısırılan iki çocuktan birinde kuduz virüsü tespit edildi. İlk testi negatif çıktıktan sonra kuduz virüsüne rastlanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Erçetin yoğun bakıma kaldırılırken, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar sergilediği, sudan korktuğu belirtildi.

DURUMU KRİTİK

Küçük çocuğun son durumuyla ilgili bilgiyi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz verdi. Cengiz, "Çocuğumuz 21 Ekim'den beri yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor, solunum cihazına bağlı. Sıvı tedavisiyle destekleniyor, kan basıncındaki yükselme ve düşüşler engellenmeye çalışılıyor. Uyutularak ağrı kesici veriliyor. Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" ifadelerini kullandı.

KENTTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Diğer yandan Bitlis'te ise kentin "kuduz" vakasıyla gündeme gelmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren vatandaşlar, güvenlik açısından da risk oluşturan sahipsiz hayvanlar nedeniyle korku yaşadıklarını dile getirdi. Tatvan ilçesinde yaşayan Kübra Açar Bitlis'ten tedavi için Ankara'ya gönderilen çocukta kuduz virüsüne rastlanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Süreci takip ettiklerini ve çocuğun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirten Açar, "Bu üzücü ve endişe verici bir sonuç. Dileğimiz ilgili kurumların önlem alması ve aşılarının zamanında yapılması. İnşallah sorunsuz bir şekilde kuduz olayı atlatılır ve vatandaşlarda rahat eder." dedi.

Duygu Erden Kılıçarslan sokaktaki sahipsiz köpeklerden rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, "Çocuklarımızla rahat bir şekilde dolaşamıyoruz. Bulaşıcılığı da var. Biz çocuklarımızın normal, genel aşılarını 2 yaşına kadar yapıyoruz, içinde kuduz aşısının bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Bölgemizde kuduz vakalarının olup olmadığı hakkında net bir bilgiye sahip olmadığımız için endişeliyiz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Mahalle ve sokakların köpeklerden geçilmediğini, bunun sıkıntılara yol açtığını söyleyen Mehmet Şen de şöyle dedi:

"Çocuklarımız korktuğu için okula gidemiyor. Belediyeyi aradığımızda aşılarının yapıldığı söyleniyor, veterinerler de aynı şeyi söylüyor ama sonuçta köpekler çocuklara saldırıyor ve çocuklarda korkuyor. Evimizin bulunduğu sokakta 10-15 civarında köpek toplanıyor ve çocuklar korktukları için biz çocuklarımızı okula götürüp getiriyoruz. Sokak köpeklerinin hastalıklı veya kuduz olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bu konuda yetkililerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz."

Ahlat'ta yaşayan Eyüp Enes Akarsu, kuduz vakasıyla kentin gündeme gelmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Akarsu, "Yaralanan çocuklara acil şifalar diliyoruz. Yetkililerin de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Buradan da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." dedi.

Sokaktaki hayvanlar için yetkililerin gerekli önlemleri almasını isteyen Sedri Akbağ da yaralanan çocukların kısa sürede sağlığına kavuşması için dua ettiklerini aktardı.

Ahlat'taki esnaflardan Refa Gökbulak, " Adilcevaz'da yaşanan vakayı duydum ve çok üzüldüm. Bizim de çocuklarımız var. Bunlar için gerçekten çok büyük risk oluşturuyor. Özellikle de gece. Bunun için bir an önce tedbir alınması ve toplatılması lazım. Yetkililerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz. İl genelinde de hayvan barınaklarının artırılmasında fayda var çünkü yetersiz ki toplanılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerel yönetimlere çok büyük işler düşüyor"

Güroymak ilçesinde yaşayan Cem Gezici, sokak köpeklerinin çocuklar için tehdit oluşturduğunu ve bu konuda tüm kurumların tedbir alması gerektiğini dile getirdi.

Adilcevaz ilçesinde alışkın olmadıkları bir olayın yaşandığını anımsatan Gezici, "Küçük çocuklarımız başıboş hayvanlar tarafından ısırıldığı için şu an Hacettepe Üniversitesinde tedavi görüyorlar. Geçen sene aynı olay babamın başına geldi. Hatta biz aşılarını tam zamanlı uygun bir şekilde yaptırdığımızdan dolayı herhangi bir problemle karşılaşmadık. Yerel yönetimlere bu konuda çok büyük işler düşüyor. Hepimiz hayvanları seviyoruz, zarar gelmesini istemiyoruz ama en azından güvenlik açısından risk oluşturmalarının önlenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Taksici Mehmet Can Susar, sahipsiz hayvanların en çok sorun yaşadıkları konulardan biri olduğunu bildirerek, "Çocuklar sabah okula giderken sokak aralarında saldırıyorlar, çarşı merkezinde sürekli köpekler dolaşıyor. Arabaların önüne atlıyorlar, insanlara saldırıyorlar. Yetkililerden ilgilenmeleri için ricada bulunuyoruz." dedi.

Adilcevaz'da insanı derinden üzen bir olayın yaşandığını aktaran Yunus Kızılca, "Başıboş köpeklerle ilgili bir sıkıntımız var. Özellikte öğrencilerimizin ve çocuklarımızın sokakta okuldan geliş gidişlerinde sorun yaşıyoruz. Başıboş köpekleri sokaklarda her yerde görüyoruz. Buna önlem alınması gerekiyor. Gerekli önlemler alınsa belki bu vaka yaşanmayacaktı." şeklinde konuştu.

Sokakta yaşayan hayvanların toplatılması konusunda taleplerinin olduğunu belirten esnaf Tuncer Nacar, caddelerde, sokaklarda, mahallelerde her yerde başıboş hayvanları görmenin mümkün olduğunu, bunun güvenlik açasından risk oluşturduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Halil Guz, "Son günlerde köpekler yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz. Yaşımız ilerlemiş olmasına rağmen köpekler karşısında savunmasız kalabiliyoruz. Çocuklar ne yapsın. Saldırı karşısında elimizden bir şey gelmiyor. Çocuklarımız için çok endişeliyiz. Çocukları okula gönderdiğimizde sürekli aklımız onlarda. Bir an önce köpekleri toplasınlar." ifadesini kullandı