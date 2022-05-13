Bitlis'te 'Uluslararası İlişkiler Zirvesi' yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Uluslararası İlişkiler ve Öğrenci Topluluğu tarafından, merkezi konferans salonunda yapılan programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Mustafa Atlı, panele katılanların gençlere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Moderatörlüğünü Dr. Fuat Bozyel'in yaptığı panele, İstanbul Topkapı Üniversitesinden Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Kutay Karaca ve Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Çınar konuşmacı olarak katıldı.

Panelin sonunda katılımcılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.