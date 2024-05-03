Bitlis'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bitlis'te Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana gelen minibüs kazasında, minibüs yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Bitlis'te yoldan çıkan minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Eren Bulvarı'nda, Sefa Ö. yönetimindeki 34 GJ 7167 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyenlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.