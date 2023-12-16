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Bitlis'te İsrail'in Gazze saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

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Bitlis'te İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen yürüyüşe yaklaşık 300 kişiden oluşan anne ve çocukları katıldı.

BİTLİS'te, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen yürüyüşe yaklaşık 300 kişiden oluşan anne ve çocukları katıldı.

Gazibey Mahallesi'nde, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından organize edilen yürüyüşe kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi katıldı. İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı saldırılara tepki göstermek amacıyla 'Bitlisli çocuklar Gazze için yürüyor' sloganı ile yürüyüş yapıldı. Kadın ve çocuklar tekbirler ve sloganlar eşliğinde yürüyerek, Bitlis merkezde bulunan Ulu Cami önündeki meydana geldi. Burada basın açıklamasını ise 10 yaşındaki Hatice Aksa İşbara yaparak Gazze'de katledilen çocuklar için dua etti.

Peygamber Sevdalıları Bitlis Temsilcisi İsmail Elban, Filistin'de yaşanan saldırıları gündemde tutmak ve direnişe destek amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi. Elban, Peygamber Sevdalıları olarak, Kuran kurslarında okuyan öğrencilerimizi, çocuklarımızı, anneleriyle birlikte Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak için bir araya getirdik. Bu farkındalığın dünyanın her tarafına yayılmasını istiyoruz. İsrail, yaklaşık 2,5 milyon insanı ablukaya almış. Her gün binlerce insanı katlediyor. Bu programlarımız devam edecek diye konuştu. Açıklamaların ardından toplanan grup dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bitlis İsrail Gazze Haberler

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