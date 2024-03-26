Bitlis'te 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 16 kişi yaralandı

BİTLİS - Bitlis- Tatvan kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kazaları da beraberinde getirdi. Bitlis-Tatvan kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi hafif şekilde yaralanırken, karda kayan bir tır ise yolu bir süre trafiğe kapattı.