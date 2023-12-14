Bitlis Eren Üniversitesi Optisyenlik Programı Öğrencileri Silmo İstanbul Optik Fuarı'na Katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencileri, sektördeki profesyonellerle tanışmak ve bilgi becerilerini sergilemek için Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı'na katıldı. Fuarda yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, mesleki eğitim alma ve sektördeki gelişmeleri takip etme fırsatı buldu.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencileri, "Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fuara katılan öğrenciler, sektördeki profesyonellerle tanışma, optisyenlik programındaki bilgi ve becerilerini sergiledi.

Fuarda yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, hem mesleki eğitim alma hem de sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu.

Öğrencilere, öğretim görevlisi Hanifi Demir ve doktor öğretim üyesi Kenan Kendilci eşlik etti.