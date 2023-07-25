Bisikletli Doğanay Güzelgün için anma sürüşü düzenlendi

İstanbul'un Bostancı ilçesinde polis noktasından kaçan bir sürücünün çarparak öldürdüğü bisikletli Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet sporcuları tarafından anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde başlayan etkinliğe kollarındaki siyah bantlarla yüzlerce bisiklet sürücüsü katıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü henüz yakalanamadı. Doğanay Güzelgün için İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere diğer şehirlerde de anma törenleri düzenlendi.

İstanbul’un Bostancı ilçesinde polis noktasından kaçan bir sürücünün çarparak öldürdüğü bisikletli 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet sporcuları tarafından anma sürüşü gerçekleştirildi.

Kazanın meydana geldiği yerde başlayan etkinliğe kollarındaki siyah bantlarla yüzlerce bisiklet sürücüsü katıldı.

Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü henüz yakalanamadı.

Doğanay Güzelgün için İzmir, Ankara ve Antalya başta olmak üzere diğer şehirlerde de anma törenleri düzenlendi.

Bostancı'da geçen hafta Salı günü polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü bisikletiyle seyir halindeki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kazanın meydana geldiği yerde bu sabah saatlerinde buluşan yüzlerce bisikletli, “Burada bir insan öldürüldü” pankartının arkasında konvoy oluşturdu.

Bisiklet konvoyuna zaman zaman kaldırımlarda yürüyenler alkışlayarak destek oldu.

Bazı bisikletlerin üzerinde “Kaza değil cinayet”, “Bisikletime çarparsan ölürüm” pankartları yer aldı.

DHA’nın haberine göre anmaya katılan Gazi Bilir, "Abimizin anısını yaşatmak ve trafikte yaşadığımız tehlikeleri gündeme taşımak için bugün anma sürüşü gerçekleştiriyoruz. Yolda biz de varız" dedi.

Yürüyüşe katılan Cansu Sarıdoğan ise, "Burada bisiklet severler olarak Doğanay Bey’in vefatını anmak ve bir farkındalık yaratmak amacıyla toplandık. Ben de koluma taktığım siyah bandımla anmaya katıldım. Başka buna benzer kazaların yaşanmaması için" sözlerini dile getirdi.

“Her hafta iki bisikletli araç çarpması sonucu hayatını kaybediyor”

Bisikletiyle konvoya katılan Koray Al, "18 Temmuz günü elim bir şekilde, cani bir katil tarafından katledilen arkadaşımız Doğanay Güzelgün'ü anmak, onun anısını yaşatmak ve toplumsal bir farkındalık yaratmak için diğer bisikletçi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Amacımız daha güvenli şekilde evlerine ve ailelerine dönmelerini sağlamak. Ailesi çok zor zamanlar yaşıyor. Katili hala bulunamadı" diye konuştu.

Diğer yandan DHA’ya konuşan Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, sürücünün halen bulunamamasına tepki gösterdi:

"Bir an önce yakalanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Davanın takipçisi olacağım, en ağır cezayı alması için asla davayı bırakmayacağım.”

Antalya’da bir açıklama yapan Bisiklet Sevenler Grubu’nun sözcüsü Alpaslan Coşkunoğlu, "Türkiye'de her hafta iki kişi bisikletiyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir" sözlerini kaydetti.