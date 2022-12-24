Birleşik Kamu-İş: Yoksulluk sınırı 26 bin lira

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Türkiye'de yoksulluk sınırı 26 bin liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 9 bin 59 TL.Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Aralık ayı için yaptığı "Açlık- Yoksulluk Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Konfederasyon'dan yapılan açıklamada, "Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını, aralıkta 9 bin 59 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 26 bin lirayı aştı" ifadeleri kullanıldı. Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırma ile ilgili aktardığı bilgilere göre açlık sınırı Kasım ayına oranla 402 TL, yoksulluk sınırı da 702 TL arttı. Senenin başından bu yana ise açlık sınırında 4 bin 493 TL, yoksulluk sınırında da 12 bin 612 TL artış kaydedildi.

Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatların değerlendirildiği söz konusu araştırmaya göre, sağlıklı beslenebilmek için et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 212 lira, 2022 yılının tamamında ise 906 lira artarak bin 901 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcamanın da önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 84 liralık artışla 228 liraya yükseldiği belirtildi.

Yetişkin bir erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, bir genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Aralık'ta açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 645 lira, yetişkin kadın için 2 bin 76 lira, çocuk için bin 508 lira ve genç için de 2 bin 830 lira oldu.

İki asgari ücretli aileler bile yoksulluk sınırının altında

Açlık sınırının 9 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 26 bin lirayı aştığı Aralık ayında, hükmetin belirlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat duyurduğu 8 bin 506 liralık asgari ücret, açlık sınırının 559 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 624 lira altında kaldı. Buna göre aynı aileden iki kişinin asgari ücretle çalıştığı hanelerde bile yoksulluk sınırının oldukça altında kalan bir gelirle yaşamak zorunda.

TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı verilere göre Türkiye'de 25 milyon 397 bin hane bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 26,8'inde (6 milyon 806 bin hane) hiçbir çalışan bulunmazken, yüzde 41,4'ünde (yaklaşık 10 milyon 514 bin hane) sadece bir kişi çalışıyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı ise yüzde 23,7 (6 milyon 19 bin hane). Hanelerin geri kalan yüzde 8,1'lik bölümünde ise ikiden fazla çalışan bulunuyor.

ANKA / ET,ETO