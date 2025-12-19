Birleşik Kamu-İş'e Bağlı Sendikalar, Bugün İş Bıraktı; Meclis Önündeki Açıklamaya Polis İzin Vermedi.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na sendikalar, bugün 81 ilde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Konfederasyon'un TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmasına polis izin vermedi. Sendika temsilcileriyle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Konfederasyon Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Bütçede, özel hastanelerin hasta gelmeyen hastanelere verilen garanti ücretler ve otoyollarda ve köprülerde geçmeyen arabalara ödenen ücretlerin finansmanı var. Faize karşıyım diyen hükümet, 2026 yılında en büyük bütçeyi faize ayırıyor. Faize ayırdığı rakamla Türkiye'de ne yoksul kalır ne hastanesiz bir kasabamız kalır ne de okullarda yemek verilmeyen çocuğumuz kalır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 81 ilde ekonomik kriz, artan enflasyon, yoksullaştırıcı bütçe politikaları ile maaş ve ücretlerdeki erimeye tepki göstermek için bugün bir günlük iş bıraktı. Konfederasyona bağlı sendikalar, taleplerini kamuoyuna duyurmak için TBMM Dikmen Kapı önünde açıklama yapmasına polis izin vermedi. Bu sırada sendika temsilcileriyle güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sendika temsilcileri, açıklamayı Madenciler Anıtı'nda yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, yaptığı açıklamada 2026 yılı bütçesinde emekçilerin yer almadığını dile getirdi. Yıldırım, bütçede emeklilerin, asgari ücretlilerin, çiftçilerin, yoksulların, işsizlerin ve "işsiz bırakılanların" bulunmadığını ifade ederek, "Özel hastanelerin hasta gelmeyen hastanelere verilen garanti ücretler, havaalanlarında inmeyen yolcu başına ödenen ücretler, otoyollarda ve köprülerde geçmeyen arabalara ödenen ücretlerin finansmanı var. Bir de en büyük bütçe faiz var" ifadesini kullandı.

Faize karşı olduğunu ifade eden hükümetin, 2026 yılında en büyük bütçeyi faize ayırdığını dile getiren Yıldırım, "Faize ayırdığı rakamla Türkiye'de ne yoksul kalır ne hastanesiz bir kasabamız kalır ne de okullarda yemek verilmeyen çocuğumuz kalır" dedi. Yıldırım, faize ayrılan bütçeyle Türkiye'deki tüm çocuklara günde üç öğün yemek verilebilecek durumda olunduğunu ifade etti.

Yıldırım, 2024-2025 döneminde hükümetin açıkladığı enflasyon oranlarının iki katı oranında fiili enflasyon yaşandığını belirterek, bu durumun emeklilerin, emekçilerin, asgari ücretlilerin ve çiftçilerin gelir kaybına yol açtığını söyledi. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Peki bizim cebimizden çaldığınız, Hazineye aktardığınız bu parayı kime verdiniz? Öğrencilerimize mi, emeklilerimize mi, garibanlara mı, işsiz kalanlara mı? Hiç kimseye vermediler. Verdikleri, yabancı finans kuruluşlarındaki faizcilerdi. Bizden topladılar, halktan aldılar ve finans kuruluşlarına tefeci faiziyle tekrar geri ödediler.

10 ayda 80'in üzerinde emekli vatandaşımız, parası yetmediği için, düşük maaşlar nedeniyle inşaatlarda ya da atölyelerde iş kazasında öldüler. Geçmişinize sahip çıkmıyorsunuz. Peki geleceğinize sahip çıkmayacak mısınız? Bir tane sorumlu var mı? Hiç kimse 'Ben hata yaptım' demiyor. Varsa yoksa sermayeye ucuz iş gücü olarak tekrar veriliyor.

Emeklilere seyyanen zam dedik. Daha dün mahkemesi vardı. Yasaya göre memurlara ne veriyorsanız memur emeklilere de bunu vereceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti yasaları böyle diyor. Ama 2023 yılından bu yana emeklilere seyyanen zammı vermediler. Her bir emeklinin bugüne kadar alması gereken 400 bin liraya çöktüler arkadaşlar, çöktüler.

Hazine çöktü, hükümet çöktü ve bunu da ne yazık ki yine faizcilere, tefecilere verdiler. Emekliler Ulus'ta günlük 200 TL'ye banyosu yok, tuvaleti yok, temizlik yok, hijyen yok, kahvaltı yok, hiçbir şey yok. Hayatta kalmak için günlük 200 TL'ye emeklinize, yani 30-40 yıl bu ülkeye hizmet etmiş vatandaşlarınıza reva gördüğünüz şey orada sefalet içinde yaşamak. Siz 23 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Peki 23 yılda getirdiğiniz şey nedir? Açlık, yoksulluk ve sefalet."

Karasu: AKP iktidarı, İngiltere'de oturan tefecilerin, İstanbul'da oturan baronların Saray'daki temsilcisi olmuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TBMM önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Karasu, "Bu ülkede bizim bilmediğimiz bir sıkıyönetim mi ilan edildi, OHAL mi ilan edildi" diyerek, halkın, sendikaların ve emekçilerin Meclis önünde konuşmasına izin verilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1150 odalı sarayında rahat yaşadığını", buna karşın ülkenin yüzde 80'inin yoksulluk ve açlığa mahkum edildiğini kaydeden Karasu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara'da artık bir polis memurunun almış olduğu maaş bir kirayı ödeyemez noktaya gelmiştir. Biz bugün bu meydanda sadece Birleşik Kamu-İş'e üye emekçilerimizin, memurlarımızın hakkını savunmuyoruz. Biz bugün açlığa, yoksulluğa mahküm edilen ve karşımızda duran polis memuru arkadaşlarımızın da hakkını, hukukunu savunuyoruz.

Biz biliyoruz ki, bu ülkede milyonlar işve gelecek güvencesi olmadan yaşamak zorundalar. Dilovası'nda en son üç tane çocuk, yedi vatandaşımız fabrikanın içinde diri diri yanarak can verdiler. 23 yılın sonunda Meclis'te bütçe tiyatrosu izliyoruz. 16,2 trilyonluk gelirden oluşan bütçenin 2,7 trilyonu faize ödeniyor.

AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de oturan tefecilerin, İstanbul'da oturan baronların Saray'daki temsilcisi olmuştur. Bugün bu bütçede, ne yazık ki emekçinin, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın adı yoktur. Bu bütçede kim vardır? Bu bütçede 2,7 trilyon alacak faiz lobileri vardır. Milyarları cebine akıtacak 44 tane şanslı şirket vardır. Saray vardır ama bu bütçede emekçi yoktur."