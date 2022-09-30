Bir aylık suyu kalan kentte çalışmalar sürüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatandaşların farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, vatandaşların farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Sivas'ın susuzluğuna çare olacak proje hız kesmeden devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan ile toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın Seyfebeli mevkiinde devem eden çalışmaları yerinde inceledi. Birinci etabın yüzde 32'lik kısmı tamamlanan projede yetkililerden bilgi alan Bilgin, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Bilgin, "Hemşerilerimizin halı yıkama, yün yıkama gibi farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz" dedi.

"Sıkıntıya girersek de dönüşümlü olarak su kesintisi yapma durumumuz var"

Başkan Bilgin, su nedeniyle sıkıntıya girilmesi durumunda dönüşümlü olarak kentte su kesintisi yapma durumlarının olabileceğini söyleyerek, "Yaklaşık 9 gün önce projenin başlangıç noktasına gelmiştik. Özellikle yaz aylarında ilimizdeki en büyük sorun ve konuşulan husus Sivas'ın içme suyunun azlığı, sıkıntısı. Dört Eylül Barajını da sizde gidip görüyorsunuz. Maalesef son yıllardaki kuraklık ve az yağış sebebiyle Dört Eylül barajın bir su sıkıntısı oluştu. Sivas'ın su sıkıntısı yaşamaması adına Pusat-Özen Barajından Dört Eylül Barajını besleyecek ishale hattı çalışmaları da hızlı bir şekilde devem ediyor. Müteahhit firmada süresi içerisinde 12 kilometrelik kısmı bitirmeyi arzu ediyor. Amacımız mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas'ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek. Geçen geldiğimizde süreli olarak su kesintisi yapacağımızı söylemiştik. İnşallah ona gerek kalmadan bu projeyi tamamlamayı arzuluyoruz. Ama sıkıntıya girersek de dönüşümlü olarak su kesintisi yapma durumumuz var" dedi.

"Halı ve yün yıkama gibi suyu israf edecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz"

Başkan Bilgin, vatandaşların suyu israf edecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Bu noktada hemşerilerimizden anlayış bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu bizim görevimiz. Özellikle hemşerilerimiz halı yıkama, yün yıkama gibi farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz. Bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Hedefimiz su kesintilerine başlamadan projeyi bitirmek. Bildiğim kadarıyla 40'a yakın makine çalışıyor" dedi.