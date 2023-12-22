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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Bingöl-Erzurum kara yolunda temizlik çalışması başlattı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karlıova'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayollarına bağlı ekipler, kapanma ihtimaline karşı Bingöl- Erzurum kara yolunda temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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