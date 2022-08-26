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Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan görevine başladı

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Bingöl haberi: Karlıova Kaymakamı Gilan görevine başladı

Bingöl haberi... Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığına atanan Tufan Bağır Gilan, görevine başladı.

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığına atanan Tufan Bağır Gilan, görevine başladı.

Malatya'nın Kuluncak Kaymakamlığından, Karlıova'ya atanan Kaymakam Gilan, ilçeye gelerek görevine başladı.

Göreve başlamasından dolayı Gilan'a, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

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