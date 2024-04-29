Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 22-29 Nisan'da uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, 18,92 gram kokain, 584,83 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

Usta, "Aydınlık yarınlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve suç örgütleriyle mücadelemiz sizlerin duası ve destekleriyle kararlılıkla devam edecektir. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman emniyet ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.