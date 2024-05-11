Bingöl'de operasyonda 14 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 14 kilo 500 gram skunk ile bir miktar toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.