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Bingöl'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

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Bingöl'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından merkez, ilçe ve köylerdeki vatandaşlardan gelen 3 bin 147 dilekçeye bağlı hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hasar tespit çalışmalarını 63 kişilik teknik personel ve 18 araçla yürüten ekipler, değerlendirme raporunu tamamladı.

Hasar tespit çalışmalarına ait veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Daire Başkanlığına iletilirken, hazırlanan "Afet Etkisi Belirleme Formları" da değerlendirilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderildi.

AFAD Başkanlığı tarafından 7269 sayılı kanun uyarınca söz konusu yerleşim yerleriyle ilgili verilecek 'Genel Hayata Etkililik Kararı'na göre gerekli adımlar atılacak.

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Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Bingöl AFAD Güncel Haberler

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