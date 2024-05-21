Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Gençlik Haftası kapsamında cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Gençlik Haftası kapsamında cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Etkinlikte mahkumlar keyifli vakit geçirirken, dostluk ve dayanışma aynı zamanda sporun önemi vurgulandı.

Bingöl'de Gençlik Haftası kapsamında cezaevinde masa tenisi turnuvası organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cezaevinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte mahkumların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Etkinlikte, dostluk ve dayanışma aynı zamanda sporun önemini ortaya koyuldu, gençlerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunması amaçlandı.

Mahkumlar arasında dostluğun hakim olduğu turnuvada, olumlu bir atmosfer oluşturuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası Gençlik Bingöl Spor Cezaevi Spor Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title