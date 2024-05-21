Bingöl'de Gençlik Haftası kapsamında cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi
Bingöl'de Gençlik Haftası kapsamında cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Etkinlikte mahkumlar keyifli vakit geçirirken, dostluk ve dayanışma aynı zamanda sporun önemi vurgulandı.
Bingöl'de Gençlik Haftası kapsamında cezaevinde masa tenisi turnuvası organize edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cezaevinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte mahkumların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.
Etkinlikte, dostluk ve dayanışma aynı zamanda sporun önemini ortaya koyuldu, gençlerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunması amaçlandı.
Mahkumlar arasında dostluğun hakim olduğu turnuvada, olumlu bir atmosfer oluşturuldu.