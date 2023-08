Binanın duvarları çatladı, ev sahipleri 'Ölmek istemiyoruz' diye yardım istedi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 katlı binada oluşan çatlaklar, ev sahiplerinin kabusu oldu. Her akşam binadan çatırdama sesi geldiğini, bu nedenle bazılarının taşınmak zorunda kaldığını söyleyen ev sahipleri, gidecek yerleri olmadığı için korku içinde yaşamaya çalıştıklarını anlattı. Müteahhitten şikayetçi olan ev sahiplerinden Merve Sümer, "Bu apartmanda 3 çocuğumla birlikte mezara girmek istemiyorum" diyerek yardım istedi. Müteahhit Ali Deniz ise "Çatlaklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim binam sağlam" dedi.

Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde 9 dairelik, 2 katlı, 5 yıllık binada oturan çoğunluğu turizm çalışanı ev sahipleri, yaklaşık 1 yıl önce evlerinde çatlaklar oluştuğunu fark etti. Dairelerin muhtelif yerlerindeki duvarlarda ortaya çıkan çatlaklar her geçen gün artarak, ev sahiplerinin kabusu oldu. Yaşanan olayın ardından iki daire sahibi evinden taşındı. Yüksek kiralar nedeniyle taşınamayanlar her an bina çökecek korkusu yaşarken, müteahhitten şikayetçi oldu. Sorunlarına çözüm bulamadıklarını anlatan ev sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı müteahhit Ali Deniz ise "Serik'te müteahhitlik yapıyorum. 5 yıl önce yaptım binayı. İskanımı aldım, yapı denetimden gerekli işlemlerim yapıldı. Herhangi bir problemi yok. Özellikle zemin katta çatlaklar var. Ben kendilerine 'Ne gerekiyorsa yapalım, yardımcı olalım' dedim, kabul etmediler. Yasal işlem başlattılar. Yasal işlemin sonucunu bekliyoruz. Ben yine de ister onlar bulsun, isterse benim bulacağım bir usta aracılığıyla çatlaklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim binam sağlam" dedi.