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Bilecik'te motosiklet ile kamyonet çarpışması: 1 yaralı

19 Aralık 2023 09:24 Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralının durumu iyi.