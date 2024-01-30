Bilecik'te Küçükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Büyüksusuz köyünde küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlılar jandarma timlerince yakalandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Büyüksusuz köyünde küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen zanlılar jandarma timlerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, Büyüksusuz köyünün Çalyüzü mevkisinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheliler N.K. ve C.B, hayvanı bölgedeki ağıldan araca yüklerken suçüstü yakalandı.
Zanlılar hakkında yasal işlem yapıldı.