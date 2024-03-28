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Bilecik'te 60. Kütüphane Haftası Kutlandı

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Bilecik'te 60. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in katılımıyla kitap okuma etkinliği ve kitap yürüyüşü düzenlendi.

Akademik personeli ile öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, Vali Aygöl ve Prof. Dr. Beydemir öğrencilerin okudukları kitaplarını imzaladı.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın katılımıyla İİçe Halk Kütüphanesi açılışını gerçekleştiren Aygöl, "Sultan Abdülhamid Han'dan kalan mirası yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayrıca Aygöl, 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla Bilecik Halk Kütüphanesi'nde en çok kitap okuyan öğrenci ve yetişkinlere hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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