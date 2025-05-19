Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bilecik'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Öğrencilere ödüller verildi ve coşkulu kutlamalar gerçekleşti.

Bilecik'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Pazaryeri Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz'ün konuşmasıyla devam etti.

Törende, öğrenciler folklor gösterileri sundu. Çeşitli branşlarda derece alan öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Törene, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim müdürü Mahmut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Osmaneli

Osmaneli ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Osmaneli Stadyumu'nda devam eden kutlama programında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Kutlamalara ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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