Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına akan balıklar tekrar göle bırakıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nden, Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalına akan balıklar, görevliler tarafından toplanıp tekrar göl sularına bırakıldı.

İlçe merkezindeki Taşköprü'de bulunan regülatör kapakları, BSA kanalının temizlenmesi amacıyla açıldı. Yürütülen çalışmalara Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi ile Belediye ekipleri de destek verdi.

Bu sırada göldeki balıklar da suyla kanala akmaya başladı. Kanaldan balıkları toplayıp göl sularına bırakmak isteyen görevliler, adeta seferber oldu. Görevliler, ağlarla kasaya topladıkları balıkları araçlarla götürdükleri Beyşehir Gölü kıyılarında tekrar tatlı sulara bıraktı.

Kanala giren bazı vatandaşlar da uyarılara rağmen balıkları poşetlere topladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gölden kanala akan yaklaşık 1,5 ton yağ balığının toplanarak, Beyşehir Gölü sularına iade edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Taşköprü BSA kanalının DSİ tarafından temizlik amacıyla kısa bir süre için açılmasıyla balık sızıntısı olmuştur. Müdürlüğümüzce, Beyşehir Belediyesi ve Su Ürünleri Kooperatifinden destek alınarak kanaldaki balıklar toplatılmıştır."