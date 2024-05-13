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Beyşehir'de Yavru Tilki Tedavi Altına Alındı

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Beyşehir'de bitkin halde bulunan yavru tilki tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Tilki, Beyşehir Milli Parklar Şefliği tarafından Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Tedavi ve rehabilite sürecinin tamamlanmasının ardından tilki doğal yaşam alanına bırakılacak.

Beyşehir'de bitkin halde bulunan yavru tilki tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Akburun Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bitkin bir halde bulunan yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nde yapılan müdahalelerin ardından yavru tilki tedavi ve rehabilite edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Yavru tilkinin buradaki tedavisi ve rehabilitesinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Beyşehir'de bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

İlçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilerin denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli teknik personel tarafından denetimlerin yapıldığı belirtilerek, "Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için bayi kontrollerimiz aralıksız olarak devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Denetimlerde, bayilerde bulunan zirai ilaçların ruhsat kontrolleri, üretim ve son kullanım tarihleri, onay almış bitki koruma ürünü olup olmadığı gibi ayrıntılara bakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvanat Bahçesi Beyşehir Karatay Hayvan Hakları Tarım Çevre Yaşam Güncel Haberler

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