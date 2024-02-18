Beypazarı Ortaokulu Öğrencileri Bilek Güreşi Turnuvasında Başarı Elde Etti
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvası'nda birincilik ve üçüncülük elde etti. Fatma Naz Yumuşak birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Hayrullah Gençtürk ise erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ortaokul öğrencileri, Okullar Arası Bilek Güreşi Turnuvası'nda birincilik ve üçüncülük elde etti.
Başkentte düzenlenen turnuvada Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Fatma Naz Yumuşak, kızlarda ilk sırayı alarak, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Erkeklerde ise aynı okulun öğrencilerinden Hayrullah Gençtürk, 3'üncülüğü elde etti.