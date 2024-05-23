Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ile şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda yarın 09.30-16.30 saatlerinde Sopçalan Mahallesi'nde, 14.00-17.00 saatlerinde Zafer ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.