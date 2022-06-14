Beypazarı'na 60 odalı spor kompleksi yapılacak - Haberler

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Beypazarı'na 60 odalı spor kompleksi yapılacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'na 60 odalı spor kompleksi yapılacak

Beşiktaş Kongre Üyesi Ali Arınmış, Beypazarı'na yapacakları spor kompleksiyle ilgili çalışmalar için ilçeye geldi.

Beşiktaş Kongre Üyesi Ali Arınmış, Beypazarı'na yapacakları spor kompleksiyle ilgili çalışmalar için ilçeye geldi.

Arınmış, resmi kurumlar arası yapılması gereken çalışmaları takip etmek üzere ilçeye geldiğini belirtti.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün yapmayı planladığı tesisler için çalışmaların sürdüğünü aktaran Arınmış, "Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Projemiz hazır. Burada 60 odalı spor kompleksi olacak. Burası oldukça muhteşem bir yer. 1600 ile 1650 rakımında bulunuyor. Komplekste futbol okulu da olacak. Gelen takımlar burada rahatlıkla antrenmanlarını yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Arınmış, tesisin yapılacağı Karaşar Kirazyanı bölgesinde satın aldıkları araziyi ağaçlandıracaklarını da kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beşiktaş Spor Kulübü Beypazarı Beşiktaş Güncel Haberler

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