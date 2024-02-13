Beypazarı ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi veriliyor
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere trafik eğitimi veriyor. Ekipler, öğrencilere akıllı tahtada trafik kurallarını anlatıyor. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, trafik eğitiminin önemini vurgulayarak, bu eğitimin tüm öğrencilere verilmesinin planlandığını belirtti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, öğrencilere akıllı tahtada trafikte uyulması gereken kuralları anlatıyor.
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, trafik eğitimini çok önemsediklerini, bu eğitimlerin ilk, orta ve lise öğrencilerinin tamamına verilmesinin planlandığını söyledi.
Emrecan, öğrenci servislerinin denetimlerinin sürdüğünü kaydetti.