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Beyoğlu'nda Milli Piyango biletleri çalındı, şüpheli yakalandı

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İstanbul Beyoğlu'nda seyyar tezgahtan çalınan Milli Piyango biletlerinin şüphelisi yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda, seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin, keşif yaptığı tezgahın sahibini oyaladıktan sonra el çabukluğuyla içerisinde 199 çeyrek, 12 tam ve 9 yarım biletin olduğu desteyi alıp uzaklaştığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.Y. (30) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstiklal Caddesi Beyoğlu Aralık Güvenlik Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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