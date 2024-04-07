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Beyoğlu'nda Kaçak Midye Avlayan Şüphelilere Cezai İşlem Uygulandı

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Beyoğlu'nda, kaçak midye avladığı tespit edilen 2 şüpheliye toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköy'de iskele yakınlarında bazı şüphelilerce kaçak avlanmış midyelerin bir araca yüklendiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 150 çuval içinde yaklaşık 3 ton midyeye el koydu.

Olay yerinde yakalanan şüpheliler H.A. ve S.A'ya ilgili kanun uyarınca toplam 52 bin 484 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Karaköy Beyoğlu Çevre İstanbul Suç Ekonomi Güncel Haberler

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