Beylikdüzü'nde Plastik Ham Madde Çalındı

Beylikdüzü'nde plastik ham madde üreten bir firmaya güpegündüz çalıntı araçla gelen hırsızlar, çalışanlara aldırmadan binlerce liralık ham madde çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan plastik ham madde üreten firmada yaşandı. Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde firmaya çalıntı ticari minibüsle gelen hırsızlık şüphelileri, içeride çalışanlara aldırış etmeden aracı yanaştırdı. Etrafı kontrol eden hırsızlardan biri minibüsün içerisine dakikalar içerisinde toplam 20 bin TL'nin üzerindeki plastik ham maddeyi yerleştirdi. İlk etapta minibüstekileri müşteri sanan çalışanlar durumu fark edince şahısları kovalamaya başladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, hırsızlık şüphelileri geldikleri araçla kaçtı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Olay sırasında içeride olan ve hırsızları kovalayan iş yeri çalışanı İsmail Safra, "Bir minibüs dükkanın önünden geçip 20 metre ötede duruyor. Burayı gözetliyorlar. Kapının önünde kimseyi görmüyor. Sonra dükkanın önünde yaklaşık arabanın boyunda iki tane ham madde var. Oraya doğru yanaşıyor. Minibüsteki hırsızlar hazır bekliyorlar. Araçtan inip ham maddeleri çalıyorlar. Arabayı fark ettim fakat dükkana sürekli müşteri girdiği için hırsızları da müşteri zannettim. Ben de o esnada kalıpla uğraşıyordum. Oraya doğru ilerledim. Farklı insanlar görünce durumun farkına vardım. O esnada bağırınca arabayı çalıştırıp kaçtılar" dedi. - İSTANBUL