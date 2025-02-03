Beyaz Saray, Elon Musk'ı 'Özel hükümet çalışanı' olarak tanımladı

Beyaz Saray, iş insanı Elon Musk'ın hükümetle olan ilişkisini açıkladı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin yeni hükümetiyle ilgili değerlendirmesinde, Musk'ın Trump'a bağlı "özel bir hükümet çalışanı" statüsünde hareket ettiği, Beyaz Saray kompleksinde bir resmi e-posta adresi ve ofisi bulunduğu bilgisini paylaştı.

"YAPTIĞI İŞ İÇİN MAAŞ ALMIYOR"

Musk'ın, federal yönergeler uyarınca kamuya açık bir mali açıklama raporu sunmasının "pek olası olmadığını" belirten yetkili, uzay şirketi Space X, sosyal medya platformu X ve elektrikli araç Tesla gibi çok büyük yatırımların sahibi olan iş insanının Beyaz Saray için yaptığı işten maaş almadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatili dönüşü Musk'la ilgili, "Bence Elon iyi bir iş çıkarıyor. O büyük bir maliyet azaltıcı." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Kongresi'nin Demokrat üyeleri, Musk'ın federal hükümette "hesap verebilirlik olmadan ve potansiyel olarak yasaya aykırı hareket ederek gücünü pekiştirdiğine" dair endişelerini paylaşmıştı.