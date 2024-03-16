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Besicilerin Sıkıntıları Artıyor: Mazota ve Yeme Çalışıyoruz

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim bölgesindeki bir hayvan pazarında besicilerin sıkıntılarını dinledi. Besiciler, yem fiyatlarının artması ve mazotun pahalı olması nedeniyle hayvancılığın zorlaştığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim bölgesinde bir hayvan pazarında besicilerin sıkıntılarını dinledi. Besiciliğin artık hayatını idame ettirmeye yetmediğini belirten bir besici, "Mazota, yeme çalışıyoruz başka bir şey yok. 50 kiloluk yem 500 lira. Bizler gidelim çocuklar hiç yapamaz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim bölgesinde küçükbaş hayvancılık yapan sürü sahipleri ile görüştü. Besicilerin sorunlarını dinleyen Gürer, pazarın bu hafta önceki haftalara göre daha durgun olduğunu belirterek "Şu anda rafta et fiyatları artıyor özellikle küçükbaş hayvanın pirzolasını çoğu vatandaş göremiyor. Ama besiciler de diyor ki o kadar yem fiyatları arttı ki hayvancılığın yapılacak hali kalmadı" dedi.

"MAZOTA, YEME ÇALIŞIYORUZ, 50 KİLOLUK YEM 500 LİRA"

Gürer'e bu işten artık para kazanamadığını söyleyen besici "Mazota, yeme çalışıyoruz başka bir şey yok. 50 kiloluk yem 500 lira. Saman normal ama yeme, mazota güç yetmiyor. Bizler gidelim çocuklar hiç yapamaz" diye dert yandı.

"SENEYE KURBANLIĞI BULAMAYACAK ÇOĞU"

Başka bir besici de bölgede küçükbaş besiciliğin gittikçe azaldığına dikkat çekerek "Seneye bitiyor bu koyun işi, seneye kurbanlığı bulamayacak çoğu. 700-800 koyunum var aldığım 200 kuzu. Çiçek hastalığı bitirdi milleti, 3 sefer aşı yaptırdım" dedi.

Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanın en az 15 bin liradan satılacağını ifade eden besici, yem fiyatlarından şikayet ederek hayvanların kışın soğuk olduğu için meraya da çıkamadığına değindi.

"AHIRI KAPATIYORUM"

Son koyununu da sattıktan sonra bu işi bırakacağını dile getiren bir başka besici de "Kendim yemedim bunlara yedirdim. Son bu, ahırı kapatıyorum. Yem fiyatları pahalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde Politika Ekonomi Güncel Haberler

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