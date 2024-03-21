Berlin'de İnsan Zinciriyle Irkçılığa Karşı Gösteri
Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi ırkçılığa karşı insan zinciri oluşturdu.
Kreuzberg semtinde, "Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü" kapsamında "Herkes için insan hakları" sloganıyla düzenlenen gösteri kapsamında, çoğu çocuk yüzlerce kişi Adalbert Caddesi'nde toplandı.
Burada ele ele tutuşan göstericiler Kottbusser Tor Metro İstasyonu ile Bethaniendamm Caddesi arasında "ırkçılığa karşı insan zinciri" oluşturdu.
Göstericiler, "Artık haksızlık olmasın", "Hepimiz insanız", Irkçılığa hayır" ve "Irkçılığa yer yok" yazılı dövizler taşıdı.