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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti ve dünya çapında savaşın durdurulmasını talep etti. Gösteriye binlerce kişi katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Mitte ilçesindeki Invaliden Parkı'nda "Bu savaşı dünya çapında durdurun" sloganıyla toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Daha sonra şehir merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, "Dünya neden sessiz, İsrail insanları öldürüyor", "Netanyahu soykırım işliyor, dünya seyrediyor", " Filistin'e özgürlük" ve "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

Göstericiler, aralarında Filistin, Türkiye ve Güney Afrika bayrakları ile üzerinde "İnsan hakları Filistin sınırlarında bitmiyor", "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Isabell Jaeger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı durmak için gösteriye katıldığını belirterek, "İsrail'in Filistin'de, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam etmesine açıkça karşı durdurduğumu özellikle beyaz bir Alman olarak göstermek istediğim için buraya geldim." dedi.

Elbette antisemitizm ve ırkçılığa karşı da durulması gerektiğini ifade eden Jaeger, "Birinin diğerine mazeret olarak gösterilmeyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Peter Colban da Almanya'nın uyanması gerektiğini belirterek, "Benim açımdan Almanya yanlış bir görüşe sahip. Savaş olarak nitelenen konuda ve silah tedarikinde İsrail'i desteklemesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. İsrail'e karşı net bir tutum sergilemiyor." ifadelerini kullandı.

Colban, Almanya'nın İsrail'e yanlış yaptığını söylemesi gerektiğini aktararak, "İsrail'in dostu olduğunuzu söylediğinizde, dostlarınıza da hata yapıyorlarsa, 'siz hata yapıyorsunuz' diye söylemek lazım. Burada İsraillilere 'yaptığınız yanlış' demek lazım. Masum insanları öldürüyorlar ve bu doğru değil." şeklinde konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 3 binin üzerinde kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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