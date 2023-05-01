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Berlin'de 1 Mayıs gösterisinde polis ile eylemciler arasında arbede çıktı

Berlin'de 1 Mayıs gösterisinde polis ile eylemciler arasında arbede çıktı

Güncel Haberler

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sol grupların düzenlediği eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sol grupların düzenlediği eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Neukölln ilçesinde Boddin Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, daha sonra Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'na doğru yürüdü. Eylem boyunca göstericiler, polis aleyhine sloganlar attı.

Gösteriyi organize edenler, Kottbusser Tor Meydanı'na geldiğinde polisin yoğunluğunu gerekçe göstererek yürüyüşü erkenden sonlandırdı.

Daha sonra burada polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Yürüyüş çerçevesinde 6 bin 300 polis görev aldı.

Polis, eyleme 12 bin kişinin katıldığını ifade ederken, gösteriyi organize edenler bu sayının 20 bin olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel

Almanya 1 Mayıs Berlin Güncel Haberler

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