Üye Girişi
Haberler

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı kutlandı

Güncelleme:

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) program düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve YEE Belgrad Koordinatörü Dinser Şahin'in yanı sıra enstitü kursiyerleri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Bağımsızlık için ölümü göze alanların tarihin akışını Çanakkale'de değiştirdiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de vatanını ve milliyetini canı pahasına korumaya kararlı bir milletin karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı tüm dünyaya ispat edilmiştir. Çanakkale'de Gazi Mustafa Atatürk önderliğinde verilen mücadele Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdeleyen bir destan olmuştur. Türk milleti, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu zafer esaret altında yaşayan birçok halka da ilham kaynağı olmuş, Çanakkale'ye ve İstiklal Harbimize şahit olanlar, kendi milli mücadelelerini başlatmışlardır."

Aksoy, Çanakkale Zaferi'nin Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya milyonlarcasının ortak zaferi olduğunu anlattı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü de kutladıklarını dile getiren Büyükelçi Aksoy, "Milli Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözü, İstiklal Harbimizin belki de en anlamlı tarifidir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında yurt dışında görev yaparken terör saldırıları nedeniyle şehit düşen meslektaşlarımızı da minnetle anmaktayız." dedi.

Aksoy, 11 Mart'ta şehadetinin 41. yılında eski Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar'ı da Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in katılımıyla andıklarını kaydetti.

Programda, Belgrad Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Barış Katırcılar, Çanakkale Savaşları hakkındaki sunumunda, savaşın sebepleri, sonuçları ve tarihteki önemini anlattı.

YEE'nin bahçesinde, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanların fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Çanakkale 18 Mart Belgrad Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Birecik adayı Vahdettin Korkmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Birecik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akçakale adayı Abdullah Direk kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Akçakale belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yomra adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Yomra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şalpazarı adayı Ahmet Kıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sürmene adayı Recep Kalyoncu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortahisar adayı Ümit Çebi kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Of adayı Mustafa Saral kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Of belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maçka adayı Hikmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Maçka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Selim Üçüncü kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hayrat adayı Behram Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Hayrat belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Düzköy adayı Fevzi Serdar kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Düzköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dernekpazarı adayı Zeki Avni Usta kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaykara adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çaykara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşıbaşı adayı Abdullah Kul kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşikdüzü adayı Ahmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu?
title