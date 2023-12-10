Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, yasak olmasına rağmen yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi. Göstericiler, Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verdi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, yasak olmasına rağmen yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.
"Filistin Halkına Destek - Sırbistan" girişimi üyeleri, Belgrad polisinin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesine rağmen hükümet binası önünde toplandı.
Göstericiler, Filistin ve Sırbistan bayrağı açarak, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.
Filistin'e destek ve dayanışma gösterisine katılanlar, "Gazze'yi bombalamaya son verin, işgali durdurun", "İsrail, çocukları öldürüyor", "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir", "Derhal ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler ayrıca İngiltere'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne yürüdü, İsrail'e destek veren İngiltere yönetimine tepki gösterdi.