Son dakika haberleri | BELEDİYE MECLİS ÜYESİ, BAŞÖRTÜLÜ HEKİME HAKARET DAVASINDAN BERAAT ETTİ

BAHÇELİEVLER Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, meclis üyesi beraat etti.

Bakırköy Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan İsmail Hakkı Temel, "Ben bir kadına hakaret edecek karaterde biri değilim. Orada aramızda gerçekleşen diyalog sırasında bir teşbihte bulundum. Bu ifadem yanlış anlaşıldı ise kendisinden özür dilerim. Daha önce de özür dilemiştim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel