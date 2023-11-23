Belediye Başkanı Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yürütülen ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin sosyal tesisinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Demirbaş, ilçedeki belediye çalışmalarını anlatarak, yeni projeler hakkında da istişarelerde bulundu.

Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin taktiriyle yeniden göreve talip olduğunu söyledi.

Görevde bulunduğu sürece 84 mahalleye hiçbir ayrım yapmadan en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"Beş yıl boyunca sizlerin de gördüğü gibi somut eserleriyle, sosyal ve kültürel hizmetlerle ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Gençlerimize, kadınımıza, erkeğimize, çocuğumuza, engellimize her kesime, hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaçlar neyse yerine getirmek için gece gündüz demeden arkadaşlarımızla çalıştık. Yüzme havuzundan tutun, spor tesislerine, kafeteryasına, millet bahçemizden bisiklet yoluna, dış cepheden spor salonumuza, kütüphanelerimizden parklarımıza, nikah salonumuzdan onlarca eser ve yüzlerce hizmet yaptık. On sekiz mahallemize fırın yaptık. Üç yıldır Çubuk Belediyesi tarihinde ilk defa kendi imkanlarımızla bugünkü bedeli 150 milyonu bulan bir asfalt seferberliği yaptık. Toplam 80 bin tonluk asfalt attık. Yıllardır girilmeyen yerlere asfalt attık. Vatandaşlarımız memnum olması bu bizi mutlu ediyor.'"

İlçenin üniversite ve sanayi kenti olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Başkan Demirbaş, "Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle inşallah bir dönem daha Çubuk'ta ilçemize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye talibim. İnşallah hakkımızda hayırlı olur, Allah hayırlısını nasip eder." diye konuştu.

Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Can, Başkan Demirbaş'ın bir dönem daha belediye başkanı olarak devam etmesini istediklerini dile getirdi.